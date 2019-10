Danramil 410-01/PJG Jadi Pemateri Wawasan Kebangsaan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Danramil 410-01/PJG Mayor Arm Muskardi menjadi pemateri Wawasan Kebangsaan (Wasbang) dengan tema “Melalui Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Masyarakat yang Berkarakter dan Berwawasan Kebangsaan Guna Menumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air dan Mempererat Ke-Bhinneka Tunggal Ika Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia" di Aula Kel. Way Lunik Kp. Gunung Agung Rt. 07a Lk.1 Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, Senin (14/10/2019).

Muskardi menjelaskan wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Muskardi menyampaikan Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki enam dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental antara lain penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu, cinta akan tanah air dan bangsa, demokrasi atau kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial dan masyarakat adil-makmur.

Turut hadir dalam kegiatan ini Danramil 410-01/PJG Mayor Arm Muskardi, Lurah Way Lunik Dodi Marthalaga, SE, MM, Sekretaris Kelurahan Way Lunik M. Yusuf, LPM Kel. Way Lunik Buchori, Tokoh Masyarakat Kel. Way Lunik, Tokoh adat Bpk Maliki, Warga Kel. Way Lunik dan Bhabinkamtibmas Kel. Way Lunik Aipda Herman Felani. (*)