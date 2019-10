Suarakan Opini dalam Lomba Speech Immanuel's Education Fair 2019. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setiap orang berhak untuk menyuarakan opininya.

Sebagai generasi muda yang berpendidikan, sudah seharusnya kita mampu untuk berpikir kritis dan berani untuk menyuarakan pendapat.

Immanuel's Education Fair 2019 kembali datang dengan lomba yang cocok bagi kalian generasi muda Lampung yang berpikiran kritis dan suka beropini, apalagi kalau bukan lomba Speech!

Akan diadakan tanggal 24 Oktober 2019, lomba speech yang diadakan bagi para pelajar se-Lampung ini mengusung berbagai tema yang cocok untuk dibahas para generasi muda.

Salah satu tema dari lomba ini adalah The role of young to preserve Indonesian culture (peran pemuda untuk mempertahankan budaya Indonesia).

Terdapat dua babak dalam lomba speech IEF 2019 yaitu babak pre-eliminary (penyisihan) dan babak impromptu speech (final) yang kemudian akan diambil 3 orang pemenang.

Selain berguna untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan beropini, lomba speech ini juga bermanfaat untuk menambah kemampuan berbahasa inggris loh kawan.

Dengan mengikuti lomba speech otomatis kepercayaan diri kita pun diasah menjadi lebih hebat.

Bagaimana, banyak sekali manfaatnya bukan?

Tidak perlu pikir panjang, ayo buruan daftarkan dirimu dalam lomba speech IEF 2019 dan jadilah sang juara!

(tribunlampung.co.id/rls)