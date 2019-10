Terbuka untuk Peserta Didik SMA/Sederajat se-Lampung, Yuk Ikutan Lomba Mading 3D IEF 2019 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Siapa dari kalian yang adalah anggota club mading di sekolah?

Atau memiliki jiwa kreativitas yang tinggi dan suka membuat prakarya?

Immanuel's Education Fair 2019 datang dengan lomba yang cocok sekali dengan kegemaran kalian loh, apa lagi kalau bukan Mading 3D!

Mading tidak hanya bergelut tentang kertas hvs dan karton tapi kalian dengan segala kreativitas yang kalian miliki dapat membuat sebuah Mading yang seolah-olah hidup.

Akan diadakan tanggal 25 Oktober 2019, lomba Mading 3D IEF 2019 dibuka untuk seluruh peserta didik SMA/sederjat se-Lampung.

Bagi kalian yang ingin mengadu kreativitas dengan sesama tentunya lomba ini sangat sayang untuk dilewatkan.

Jika ingin mengikuti lomba Mading 3D IEF 2019 kalian harus mengajak 2 teman, karena lomba ini dilaksanakan untuk tim sebanyak 3 orang per tim.

Tapi tenang saja, sekolah kalian bebas untuk mengirimkan tim sebanyak-banyaknya jadi, jangan takut tidak kebagian, kawan.

Mengusung tema "Harmonisasi Kebudayaan dan Pendidikan" panitia berharap agar lomba Mading 3D IEF 2019 ini dapat menanamkan kembali kesadaran akan pentingnya kebudayaan dalam menempun pendidikan. Kalian dibebaskan untuk berkreasi dengan bahan apa saja yang digunakan.

Tapi jangan sampai melewati batas ukuran yang ditentukan ya.

Sangat menyenangkan bukan, dengan modal kreativitas kalian berkesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa uang tunai, piala, dan sertifikat bagi 3 orang pemenang!

Tunggu apa lagi, ayo daftarkan dirimu sekarang juga! Pendaftaran ditutup tanggal 18 Oktober 2019 bersamaan dengan techincal meetingnya. Join us and be the winner! (*)