TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Babinsa Perumnas Way Halim Peltu Andi Wahyu melaksanakan monitoring penggeledahan rumah Halimi Musa, di Jalan Gunung Dempo No. 204 RT 13 LK I, Perumnas Way halim, Way halim, Selasa (15/10/2019) pukul 14.00 WIB.

Babinsa Perumnas Way Halim Monitoring Penggeledahan Rumah Halimi Musa (Ist)

Penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri ini menemukan bahan peledak.

“Bahan peledak tersebut milik tersangka Risky Mutajeri, yang merupakan cucu dari pemilik rumah. Tim Densus 88 menemukan bahan peledak berupa misio dan kabel untuk membuat bom rakitan,” paparnya. (*)