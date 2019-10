Download Film The Dude in Me Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Video Streaming Film Korea di HP

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download film The Dude in Me dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Simak juga streaming The Dude in Me di HP atau ponsel.

Film Korea Selatan, The Dude in Me resmi tayang di bioskop mulai 13 Februari kemarin.

Film The Dude in sendiri dibintangi oleh Jinyoung yang merupakan member boygroup B1A4.

Film bergenre komedi fantasi ini disutradarai oleh Kang Hyo Jin.

Kang Hyo Jin pernah menyutradarai beberapa film terkenal, seperti The Backstreet (2018), The Rule of Violence (2016), dan Wonderful Nightmare (2015).

The Dude in Me menceritakan tentang Dong Hyun (Jinyoung) seorang anak SMA.

Pada suatu hari, dia jatuh dari atap dan menimpa Pan Soo (Park Sung Woong) yang sedang berdiri tepat di bawahnya.

Pan Soo adalah anggota dari suatu organisasi kriminal.

Saat sadar di rumah sakit, mereka terkejut karena tubuh mereka tertukar.