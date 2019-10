Fakta Kematian Sulli, Sempat Tampil dalam Episode 10 Drama Korea Hotel del Luna

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sulli meninggal dunia, sebelumnya ia sempat main dalam drama Korea Hotel del Luna ternyata fakta mengejutkan Sulli bunuh diri.

Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan Korea Selatan, penyanyi sekaligus aktris Sulli ditemukan tewas di kediamannya di Seongnam, Senin (14/10/2019).

Aktris Sulli dikonfirmasi telah meninggal dunia oleh pihak kepolisian setelah dilaporkan oleh manajernya pada pukul 15.21 waktu setempat.

Dari berita yang beredar, Kantor Polisi Seongnam mendapatkan laporan tersebut dari manajer Sulli yang menemukan Sulli dalam keadaan tidak bernyawa.

Sementara beberapa situs Korea seperti Koreaboo menuliskan "Sulli Reported To Be Dead, Police Investigating Truth To Reports, SM Entertainment Yet To Respond,"

Yang artinya, Sulli Dilaporkan Meninggal, Polisi masih Menyelidiki Kebenaran laporan tersebut, pihak manajemen Sulli, SM Entertainment belum memberikan tanggapan.

Dalam update terbarunya, Koreaboo menyebutkan polisi telah memberikan konfirmasi Sulli bunuh diri dan meninggal dunia.

Sebelum kabar mengejutkan ini, Sulli sempat beradu akting dengan Lee Ji Eun dan Yeo Jin Goo di drama Korea Hotel del Luna sebagai cameo.

Drama Korea Hotel del Luna menandai comeback Sulli di dunia akting setelah 7 tahun vakum.

Sulli disebutkan tampil dalam episode 10 drama Korea Hotel del Luna.