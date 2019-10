Download Drakor Black Knight The Man Who Guards Me Episode Lengkap, Video Subtitle Bahasa Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat penggemar Kim Rae Won, yuk simak cara unduh atau download drakor Black Knight The Man Who Guards Me episode lengkap disertai terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Simak juga cara streaming drama Korea Black Knight The Man Who Guards Me di HP atau ponsel.

Bagaimana sinopsis Black Knight The Man Who Guards Me?

Black Knight The Man Who Guards Me adalah sebuah serial Korea Selatan yang disiarkan oleh Korea Broadcasting System pada tahun 2017.

Drama Korea Black Knight The Man Who Guards Me dibintangi oleh Kim Rae Won, Shin Se Kyung, Seo Ji Hye dan Chang Mi Hee.

Drama ini mulai tayang pada tanggal 6 Desember 2017 dan berakhir pada Tanggal 8 februari 2018.

Black Knight The Man Who Guards Me berjumlah 20 episode.

Drama Korea ini dikarang oleh Kim In Yeong.



Black Knight The Man Who Guards Me bergenre Fantasi, Film Roman, Melodrama.

Drama Korea Black Knight The Man Who Guards Me ini menceritakan tentang seorang yang mengambil resiko apapun untuk wanita yang di cintainya.

Pria tersebut bernama Moon Soo Ho (Kim Rae Won) yang melalui kehidupan kecilnya dengan keras dan tidak bahagia.