Download Lagu You 'Raisa' MP3, Lirik dan Video Klip You dalam download lagu Raisa Terbaru 2019.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu You dinyanyikan Raisa, dalam download lagu Raisa terbaru 2019.

Simak juga lirik lagu You dan video klip You dalam artikel ini.

Penyanyi Raisa resmi merilis lagu terbarunya berjudul You pada 9 Oktober 2019.

Lagu terbaru Raisa berjudul You diciptakan oleh musisi Gamaliel Tapiheru dan menceritakan soal cinta untuk kekasih.

Meski baru satu jam tayang di YouTube, lagu terbaru Raisa berjudul You telah ditonton lebih dari 28 ribu kali.

Berikut lirik lagu You - Raisa

Oh-ooh

Forget my reputation

You got me losin' my cool

You got me like that

You got me like that, baby

Turquoise and breezy ocean

You got me losin' my mind

You got me like that

You got me like that, baby

Don't need you to convince me

I'm dancin' with you boy

I'm usually so insecure

But now I lose it all

What kind of trick you playin'?

I'm so confused, don't play now

No, don't play now

My heart keeps tellin' me

It's you-you-you-you-you

You-you-you, yeah, you're the one

My mind says, "Stop it, he ain't true"

But I don't mind, 'cause I got nothing to lose

Nothing to lose, I know, I know

It's you-you-you-you-you

You-you-you, I got nothing to lose

Nothing to lose, I know, I know

It's you-you-you-you-you

You-you-you, I got nothing to lose