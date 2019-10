Polwan Cantik Tangkap Basah Tunangannya Gandeng Cewek Lain, Videonya Viral 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Polisi wanita (polwan) cantik pemilik akun Twitter @HertyNNHidayah membagikan kisah dan video saat ia memergoki tunangannya selingkuh dengan cewek lain

Dalam tweet-nya yang diunggah pada Rabu (16/10/2019) tersebut, tampak polwan cantik tersebut menunjukkan reaksi yang tak terduga

Dalam videonya, tampak Herty dengan menghampiri sang tunangan yang tengah jalan bersama gadis lain.

Dari cerita yang ia tuliskan, diketahui bahwa ia sudah menjalin hubungan dengan sang tunangan selama 5 tahun lamanya.

Berikut cerita selengkapnya seperti yang dikutip dari akun Twitter milik Herty:

"dia terlalu jahat ... atau aku yang terlalu baik ?

5 tahun sia sia .. berakhir begitu saja ?

aku yang nge gab dia sama yang lain aku pula yang diputusin

ini cewe juga sebelumnya udah tau aku tunangannya tapi masih mau aja diajak jalan

say no to #SAPAMANTAN tunangan.

gakbisa marah gakbisa nangis