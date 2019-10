Pujian Gading Marten Buat Juria Hartmans, 'Benar-benar Cantik' 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis peran Gading Marten dikabarkan sedang dekat dengan seorang model bernama Juria Hartmans.

Juria Hartmans merupakan teman artis peran Pevita Pearce.

Saat ditanya perihal kedekatannya dengan Juria, Gading mengaku mengenalnya.

"Memang kenal. Memang temennya Pevita dan dia (Juria Hartmans) memang cakep beneran cantik," ujar Gading di Grand Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2019) malam.

Gading menampik kabar sudah berpacaran dengan Juria Hartmans.

Namun, Gading akan selalu berguyon saat ada orang yang bertanya tentang hubungannya dengan Juria.

"Kalau buat bercandaannya kan she's my girlfriend. She's a girl and she's my friend," kata Gading. "Dah... Terima kasih. Doain saja," ujar Gading Marten lalu tertawa dan memilih menyudahi wawancara.

Dilansir TribunJakarta.com dari kanal YouTube iSeleb pada Jumat (18/10/2019), Gisel akhirnya buka suara menanggapi kedekatan mantan suami dengan perempuan lain.

Lantas apa reaksi Gisel dengan kabar kedekatan Gading Marten dengan artis London tersebut?

Saat ditanyai hal tersebut, Gisel mengaku tak mengetahui kedekatan Gading Marten dengan Juria Hartmans.