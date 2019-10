Biodata Seol In Ah Pemeran Beautiful Love Wonderful Life & Drama Korea yang Diperankan Seol In Ah

berikut, biodata Seol In Ah pemeran Beautiful Love Wonderful Life, simak juga daftar drama Korea yang diperankan Seol In Ah.

Seol In Ah, juga dikenal sebagai Seorina, adalah aktris asal Korea Selatan.

Seol In Ah, juga dikenal sebagai Seorina, adalah aktris asal Korea Selatan.

Ia dikenal karena perannya sebagai peran pendukung dalam dua serial televisi populer Strong Woman Do Bong-Soon dan School 2017.

Pada saat ini ia merupakan pembawa acara dari program MBC Section TV.

Aktris cantik kelahiran 3 Januari 1996 merupakan pemeran Beautiful Love Wonderful Life.

Berikut daftar drama Korea yang diperankan Seol In Ah.

Berikut daftar drama Korea yang diperankan Seol In Ah.

2019 Beautiful Love, Wonderful Life



2019 Special Labor Inspector Jo

2018 Sunny Again Tomorrow



2017 School 2017



2017 Strong Woman Do Bong Soon



2016 Flowers of the Prison



2015 The Producers

Sinopsis Beautiful Love Wonderful Life