Man United Vs Liverpool Malam Ini 20 Oktober 2019, Setan Merah Sulit Juara hingga 2 Tahun Lagi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Gary Neville angkat bicara menjelang laga pekan kesembilan Premier League - kasta tertinggi Liga Inggris - antara Manchester United vs Liverpool.

Pertandingan antara Manchester United vs Liverpool akan berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu (20/10/2019) malam WIB.

Neville yang merupakan legenda Man United menilai bahwa klub berjuluk Setan Merah itu kini tidak memungkinkan lagi bersaing di jalur perebutan juara.

Man United terdampar di peringkat ke-12 dengan baru mengoleksi sembilan poin.

Setan Merah baru dua kali menang dan sudah tiga kali kalah. Tiga laga lain Man United berakhir imbang.

“Saya sudah katakan sebelumnya, Ole Gunnar Solskjaer harus siap, bukan pada akhir musim ini, bukan musim depan, tetapi dua musim lagi untuk jadi penantang gelar Liga Inggris," kata Neville dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

“Semua tentang jangka panjang. Tidak akan ada perbaikan cepat dari pelatih mana pun meski mereka telah mencoba empat pelatih berbeda," lanjutnya.

Bagi Neville, sekarang adalah waktu bagi Man United melewati masa-masa sulit. Ia pun meminta orang-orang agar tetap bersabar.

"Saya ingin melihat tim berkembang lebih baik, jauh lebih disiplin, tak ada spekulasi pemain yang berniat hengkang. Saya ingin melihat tim dibangun secara perlahan," ujar Neville.