Sejarah Gedung DPR/MPR, Saksi Bisu Dinamika Bangsa Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dilangsungkan pada Minggu (20/10/2019).

Keduanya resmi menjadi pasangan presiden dan wakil presiden yang akan memimpin Indonesia hingga 2024 mendatang.

Jokowi dan Ma'ruf Amin dilantik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Berbicara mengenai tempat pelantikan Jokowi'Ma'ruf, Gedung DPR/MPR, turut menyaksikan dinamika bangsa Indonesia.

Salah satunya masa menjelang reformasi pada tahun 1998, Gedung DPR diduduki oleh mahasiswa yang berasa dari berbagai kampus.

Total dari 54 kampus ribuan mahasiswa turun dan menduduki gedung DPR/MPR RI untuk melengserkan Presiden Soeharto pada reformasi 18 Mei 1998 silam.

Gedung ini menjadi saksi bisu lahirnya reformasi dan tumbangnya orde baru di Indonesia.

Masih berdiri kokoh di Senayan, gedung ini sudah berumur 54 tahun.

Bung Karno menjadi pencetus pembangunan gedung yang beratap hijau.

Kala itu, Presiden Soekarno berencana menggelar Conference of the New Emerging Forces (CONEFO), yang merupakan wadah dari semua New Emerging Forces.