Zaiful Bokhari Lepas Kontingen Kwarcab Lamtim Dalam 21st Thailand National Scout Jambore 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, SUKADANA - Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari Memberi Sambutan dan dilanjutkan melepas Kontingen Kwarcab (Kwartir Cabang) Lampung Timur dalam Kegiatan 21st Thailand National Scout Jambore, di Aula Atas Setdakab Lampung Timur, Senin (21/10/2019).

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung Timur, Yuliansyah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Timur, Merah Juansyah, Sekretaris Kwartir Cabang Lampung Timur, Parianto, serta orang tua wali peserta kontingen.

Dalam penyampaiannya, lelaki yang kerap disapa Bang Ipul tersebut menyampaikan kepada kontingen agar bisa menjaga kesehatan, dan dapat menjadi contoh untuk negara-negara lain yang ada di Thailand.

"Pagi hari ini kita akan melepas kontingen dari Lampung Timur yang mana kontingen ini mewakili Indonesia yang akan tampil di Thailand, insya Allah mudah-mudahan karena ini membawa harum nama negara kita Indonesia, saya berpesan kepada kontingen kita agar bisa memelihara kesehatan, kita menjadi contoh untuk negara-negara lain nanti di Thailand, karena negara kita kan dikenal dengan masyarakat yang ramah, dan santun.

Lebih lanjut Zaiful menambahkan "oleh karena itu saya yakin dan percaya bahwa pramuka ini kan teruji, bahwa mereka telah siap menjalankan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah mulai dari berangkat sampai kembali lagi ke Indonesia selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT".

Dalam acara tersebut sebagai tanda dilakukannya pelepasan, Zaiful memberikan pengalungan tapis ke calon peserta dan penyerahan bendera kontingen.

Untuk diketahui kali ini kontingen Lampung Timur yang akan mengikuti Jambore Nasional ke 21 di Thailand antara tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November berjumlah 12 masing-masing 2 pembina dan 10 peserta.

Peserta ini dari beberapa sekolah yaitu 1 orang dari SMA Negeri 1 Way Jepara, 1 orang dari SMA Teladan Way Jepara, 3 orang dari MAN IC Lampung Timur, 3 orang dari SMP IT Baitul Muslim Way Jepara, 1 orang dari SMA Ma'arif Purbolinggo, 1 orang dari SMP Negeri 1 Braja Selebah.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Kontingen Imam Nahrowi berharap kepada para peserta kontingen bisa membawa nama baik Lampung khusus nya Lampung Timur.

"Semoga adik-adik bisa tampil maksimal, bisa membawa nama baik Indonesia, nama baik Lampung khususnya Lampung Timur". (Kominfo)