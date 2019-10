Download Lagu Double Knot Stray Kids dalam MP3 Lagu Korea Trending 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Double Knot Stray Kids dalam MP3 Lagu Korea Trending 201.

Simak juga lirik lagu I Think I Double Knot dan video klip Double Knot dalam artikel ini.

Boyband asal Korea Selatan, Stray Kids baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Double Knot.

Lagu Double Knot diunggah dalam saluran youtube Mnet K-POP pada 10 Oktober 2019.

Berikut lirik lagu Double Knot – Stray Kids

Eojireopge dwieongkin meorissogui gomin teoreo

Eodiro galkka haneun jilmun

Ijen sanggwaneopseo

Balgiri dahneun daero eotteon gosideun

Nan Runnin'

Neuseunhaejin sinbal kkeuneul

Dasi mukkeo Movin'

Now I'm free Get up

Eodideun naneun gal su isseo

Free get up

Gal gireul gaji mwodeun bikyeo

Free get out

Eodiro gadeun singyeong da kkeo

Da dadada dada da da da

Ungkeuryeossdeon jasereul pyeo

Eodideun georeo yeoyureul neukkyeo

Heulktangmul beombeok gildo

Ppikkappeonjjeokhan gillo

Deuramatikhan tikhamyeon tikhago

Cheokhamyeon cheokhaneun

Gyeolmareul mandeuneun gamdok

Insaeng myeongjak So

Kkwak kkwak kkeunjilgige

Deo kkwak mukkeo Double knot

Deo kkwak mukkeo Double knot