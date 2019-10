Membanggakan, Siswa SMP Xaverius 1 Bersama Tim Raih Juara Umum Olimpiade Matematika di India

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Lampung patut berbangga salah satu siswa sekolah menengah pertamanya Denzel Elden Wijaya berhasil meraih juara umum bersama tim SMP Indonesia pada International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO) 2019 di Lucknow India 13-17 Oktober 2019.

Siswa SMP Xaverius 1 Bandar Lampung ini mewakili Indonesia bersama tujuh temannya yakni DKI Jakarta, dua orang dari Banten, dua orang dari Jawa Timur, Pekan Baru, Riau, dan Jawa Barat.

Terbagi dalam tim key stage III A dan key stage III B. Denzel masuk tim A bersama David Shane Goh (SMP Sinarmas World Academy), Haidar Prayata Wirasana (SMPI Al Azhar 16 Cikarang), dan Rafael Kristoforus Yanto (SMPK Penabur Gading Serpong).

Buah hati pasangan See Goan (40) dan Yenny Megawati (39) ini tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya saat menceritakan bagaimana bisa meraih juara umum di event internasional bergengsi tersebut.

Menurutnya bukan perjuangan yang mudah mengingat 15 negara lainnya yang mengikuti ITMO 2019 tentu memiliki persiapan yang matang juga.

16 negara yang terdaftar yaitu Indonesia, Bangladesh, Bulgaria, Finlandia, Filipina, India, Malaysia, Russia, Taiwan, Thailand, Sri Lanka, Afrika Selatan, Nepal, Vietnam, Uni Emirate Arab, dan Tajikistan.

Peserta lomba terdiri dari 96 siswa dalam 24 tim untuk Key Stage II (SD), dan 180 siswa dalam 45 tim untuk Key Stage III (SMP).

"Tim dari Thailand sama Bulgaria menurutku kuat, karena pas ketemu di individu mereka bagus. Tapi saat itu optimis aja, kalau ada kehendak Tuhan apapun bisa terjadi," beber anak pertama dari dua bersaudara ini kepada Tribun, Selasa (22/10/2019) petang.

Akhirnya tim key stage III A Indonesia mampu membuktikan diri dan mengunci kemenangan dengan menjadi juara umum setelah meraih emas di tim, emas di best overall (gabungan penilaian tim dan individu), 1 emas individu, dan 3 perak individu.

"Di ITMO ini ada dua kategori lomba yakni individu dan tim. Di tim kami menyumbang 4 emas, lalu meraih best overall mendapatkan 4 emas juga," ungkap Denzel, peraih first Gold Medal WMI (World Mathematics Invitation) 2019.