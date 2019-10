40 Tenaga Kependidikan Ikuti Pelatihan Protokol dan MC 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, UNILA - 40 peserta yang terdiri dari kasubbag umum dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Lampung (Unila) mengikuti pelatihan Protokol dan Master of Ceremony, di Ball Room Hotel Horison, Bandar lampung, Selasa (22/10/2019).

Para peserta terdiri dari 2 orang perwakilan fakultas yakni kasubbag umum dan 1 staf protokol atau sekretaris pimpinan, 1 perwakilan pascasarjana, 1 perwakilan lembaga, 1 perwakilan biro, 1 perwakilan badan, 1 perwakilan UPT, 1 perwakilan SPI, 1 perwakilan sekretariat rektor, dan 1 perwakilan sekretariat wakil rektor.

Kegiatan yang dibuka Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, Teknologi Informasi dan Komunikasi Unila Prof. Mahatma Kufepaksi ini menampilkan dua materi tentang “Master of Ceremony (MC)” yang disampaikan oleh Maya Ismail penulis buku “Behind the MC, More Than Just Speak” dan Nuraini alumni LKP Public Speaking MIES.

Selanjutnya materi tentang “Keprotokolan” yang disampaikan dua staf Protokol Setjen Kemenristekdikti Ganjar Pranajaya dan Ratia Kusuma P.

Kepala Bagian Hukum Tata Laksana Barang Milik Negara (HTL BMN) Yodhi Ramadani selaku ketua pelaksana kegiatan mengatakan, pelatihan diselengarakan dalam rangka meningkatkan pemahaman serta kualitas keprotokolan dan master of ceremony oleh para staf tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Lampung.

Prof. Mahatma dalam sambutannya berharap, kegiatan ini mampu meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga kependidikan di lingkungan Kampus Hijau. (*)