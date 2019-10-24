Lagu Korea

Download Lagu All About You MP3 Taeyeon, Lirik Lagu All About You dan Video Klip

Cara download lagu All About You dinyanyikan Taeyeon. Simak lirik lagu All About You dan video klip All About You

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu All About You dinyanyikan Taeyeon, dalam gudang lagu MP3 lagu Korea terbaru terpopuler 2019.

Simak juga lirik lagu All About You dan video klip All About You dalam artikel ini.

Lirik lagu All About You dari Taeyeon menceritakan tentang seseorang yang sedang mengalami jatuh cinta.

Kim Tae Yeon lebih dikenal sebagai Taeyeon, adalah penyanyi asal Korea Selatan.

Ia debut sebagai anggota dari grup penyanyi perempuan Korea Selatan, Girls Generation pada tahun 2007 setelah menjalani pelatihan selama 3 tahun.

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Berikut, lirik lagu All About You - Taeyeon.

Eonjebuteoinji geudaereul bomyeon
Unmyeongirago neukkyeotdeon geolkka
Bamhaneurui byeori binnan geotcheoreom
Oraetdongan nae gyeote isseoyo, hmm

Geudaeraneun siga nan tteooreul ttaemada
Oewodugo sipeo geudael gieokal su itge
Seulpeun bami omyeon naega geudaereul jikyeojulge
Nae maeum deullyeoonayo
Itji marayo

Jinaganeun gyejeol soge nae maeumeun
Byeonhaji anneundan geol anayo
Geujeo baraboneun nunbit geu hanaro
Sesangeul da gajin geot gateunde, hmm

Geudaeraneun siga nan tteooreul ttaemada
Oewodugo sipeo geudael gieokal su itge
Seulpeun bami omyeon naega geudaereul jikyeojulge
Nae maeum deullyeoonayo
Itji marayo

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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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