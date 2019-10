VIDEO Biodata Pemain Drama Korea Along With the Gods

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, biodata pemain Along with the Gods, merupakan Film Korea Terpopuler 2019.

Along with the Gods mengisahkan tentang sosok seorang pria yang berprofesi sebagai petugas pemadam kebakaran bernama Kim Ja Hong.

Kim Ja Hong diperankan oleh Cha Tae Hyun.

Kim Ja Hong meninggal dunia saat berusaha menyelamatkan seorang anak yang terjebak di gedung yang dilalap api.

Setelah meninggal dunia, ia dijemput oleh 2 pengawal bernama Hewonmak dan Deok Choon.

Ja Hong pun berangkat ke gerbang yang bernama afterlife.

Karena bakti dan hidupnya yang banyak menolong orang lain, ia meninggal dunia sebagai Suri Teladan.

Ia juga disambut meriah di gerbang afterlife.

Jika Ja Hong ingin bereinkarnasi, ia harus melewati 7 pengadilan di 7 neraka yang ada dalam 49 hari.

Tujuh dewa di tujuh neraka itu akan mengadili Ja Hong sesuai apa yang sudah dilakukannya sepanjang hidupnya.