Download Film 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi Video Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)

Bagaimana sinopsis 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi?

Film 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (13 Hours) merupakan film perang biografi yang disutradarai dan diproduseri Michael Bay dan ditulis oleh Chuck Hogan.

Film 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi diangkat dari adaptasi buku karya Mitchell Zuckoff berjudul 13 Hours.

Memiliki durasi tayang 144 menit, film ini membius para penontonnya dengan sejumlah bintangi kenamaan seperti James Badge Dale, John Krasinski, Max Martini, Pablo Schreiber, dan Toby Stephens.

Film ini mengisahkan enam anggota pasukan keamanan yang berusaha mempertahankan kompleks konsulat jenderal Amerika Serikat di Benghazi, Libya, setelah serangan teroris 11 September 2012.

Pengambilan gambar film 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi dimulai dari 27 April 2015 di Malta.

Film 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi dirilis pertama kali pada 15 Januari 2016 oleh Paramount Pictures.

Pada akhir penayangannya film 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi mendapat beragam tanggapan dan meraup lebih dari $69 juta di seluruh dunia dengan anggaran $50 juta.