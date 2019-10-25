Download Lagu MP3 Lamar Aku Wali Band, Video Klip Lamar Aku Lagu Terbaru 2019

Yuk simak, cara unduh atau download lagu Lamar Aku dinyanyikan Wali Band, dalam MP3 lagu terbaru 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Lamar Aku dinyanyikan Wali Band, dalam MP3 lagu terbaru 2019.

Simak juga lirik lagu Lamar Aku dan video klip Lamar Aku dalam artikel ini.

Wali Band baru saja merilis lagu Lamar Aku pada hari ini Senin 21 Oktober 2019.

Setelah sekian lama tak mengeluarkan lagu terbaru, Wali Band kembali dengan single lagu terbaru dan video klipnya.

Lagu yang berjudul Lamar Aku ini diunggah dikanal youtube NAGASWARA Official Video.

Lagu ini diciptakan oleh Apoy yang mana berisi pesan jika sudah tak butuh kata I Love You atau I Need You tetapi yang dibutuhkan untuk segera dilamar.

Baru saja rilis dari kanal youtube NAGASWARA, sudah ribuan komentar meramaikan video klip lagu Wali band ini.

Berikut lirik lagu Lamar Aku - Wali Band

Buka mata buka hati
Buka mata hati kasih
Tolong baca tolonglah dibaca
Lihat tulisan ini

Pelan pelan pelan pelan
Pelan pelan kau pahami
Tiap kata setiap baris kata
Ini permintaan hati

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Download Lagu Lamar Aku Wali Band
Video Klip Lamar Aku Lagu Terbaru 2019
Download Lagu MP3 Lamar Aku
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Editor: wakos reza gautama
Sumber: Tribun Lampung
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