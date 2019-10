Jadi Kuda Hitam, WTC Lolos ke Perempat Final Wali Kota Bandar Lampung Cup

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kejutan terjadi dalam ajang Wali Kota Bandar Lampung Cup 2019.

Berstatus kuda hitam, Way Halim Tennis Club (WTC) memastikan lolos ke babak perempat final.

Itu setelah WTC mengalahkan Lampung Selatan dengan skor telak 4-1 dalam pertandingan penyisihan Pul C yang digelar di Lapangan Indoor Pahoman, Kamis (24/10/2019).

Selanjutnya, Yasril Zakir dkk akan berhadapan dengan unggulan keempat Way Kanan dalam perebutan juara Pul C, Jumat (25/10/2019) siang.

"Kami optimistis hari ini bisa mengalahkan Way Kanan untuk meraih juara Pul C. Kami akan tampil all out. Semua pemain dalam kondisi siap tempur," ujar Mudjio Tursal, manajer tim WTC.

Sejumlah tim unggulan juga meraih tiket perempat final.

Unggulan pertama Metro menjadi juara Pul A setelah mengalahkan Pengadilan Agama Lampung dengan skor 5-0.

Sebelumnya, juara bertahan ini menundukkan Tulangbawang Barat 4-1.

Begitu pula unggulan ketiga Pemkot Bandar Lampung B yang tanpa kesulitan menggasak Lampung Utara 5-0 di penyisihan Pul B.

Pada laga sebelumnya, Ali Yursa dkk mengalahkan PT Bukit Asam dengan skor 4-1.

Hasil kurang memuaskan diraih Way Seputih, Lampung Tengah.

Tim yang digawangi Asep Nugroho ini takluk dari Ragabane dengan skor 1-4.

Peluang Way Seputih untuk meraih tiket babak delapan besar bisa disebut mustahil.

Pasalnya, mereka harus mengalahkan unggulan kedua Pemkot Bandar Lampung A pada laga penyisihan terakhir Pul D. (Tribunlampung.co.id/Daniel Tri Hardanto)