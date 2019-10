Kodim 0410/KBL Adakan Jumat Peduli di Vihara Padma 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kodim 0410/KBL melaksanakan kegiatan Jumat Peduli yang dimana dilaksanakan di Vihara Padma, Jl. K.H Muhammad Salim, RT 13 LK 1, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Bandar Lampung, Jumat (25/10/2019) pukul 07.00 WIB.

Kegiatan Jumat Peduli ini turut dihadiri oleh Danramil 410-01/Panjang Mayor Arm Miskardi, A.Md, Komandan Unit Intel Kodim 0410/KBL Letda Inf Sunarto, SE, Lurah Way Lunik Dodi Marthalaga, Bhabinkamtibmas Kelurahan Way Lunik Aipda Herman, Ketua LPM kelurahan Way Lunik bapak Buchori, Para Anggota Koramil 410-01/Panjang, Para unsur Mitra Kodim dan FKPPI Rayon 080101 Panjang, Para aketua Lingkungan dan Ketua RT kelurahan Way Lunik beserta 50 orang masyarakat.

Danramil 410-01/Panjang Mayor Inf Muskardi, A.Md mengatakan, semoga seluruh masyarakat, anggota, dan jajaran yang hadir dalam kegiatan Jumat Peduli. "Selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas," ujarnya.

Adapun sasaran dari pada kegiatan kita pagi ini adalah membersihkan dua rumah ibadah yaitu Vihara Kusala Padma dan Masjid Al-Ikhlas.

"Saya mengajak untuk meningkatkan kepedulian kepada kebersihan lingkungan disekeliling kita, tujuan dari kegiatan Jumat Peduli ini agar kita merasakan kebersamaan hidup bermasyarakat, agar pelaksanaan bergotong royong hari ini dilaksanakan dengan keikhlasan. dalam pelaksanaan kegiatan tidak perlu lama-lama, tetapi yang penting dari kegiatan ini adalah hasilnya," ungkapnya.

Sementara itu, Lurah Way Lunik Dodi Marthalaga menyampaikan, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk peduli dan meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan disekeliling.

"Saya mohon dalam melaksanakan kegiatan ini di dua Rumah Ibadah yaitu Masjid Al-Ikhlas dan Vihara Kusala Padma, saya berharap keikhlasan kita semua dalam melaksanakan kegiatan kita hari ini," pungkasnya. (*)