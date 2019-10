Citra Kirana Dilamar Rezky Aditya, Mantan Pacar Patricia Nyanyikan Lagu Janji Suci

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berita bahagia datang dari Citra Kirana dan Rezky Aditya.

Kedua artis ini dikabarkan telah melangsungkan lamaran Sabtu 26 Oktober 2019.

Hal ini diketahui dari unggahan instagram Nia Ramadhani.

Lamaran yang dihadiri sejumlah artis ini dikabarkan berlangsung salah satu hotel di Bandung, Jawa Barat.

Tampak dalam momen bahagia tersebut Rezky Aditya menyanyikan lagu 'Janji Suci' milik Yovie & Nuno.

Suasana bahagia makin meriah saat tamu undangan bertepuk tangan.

Sementara make up artis Ryan Ogilvy pun mengucapkan selamat pada Citra via Instagramnya.

"She's Ready! So happy for you dek @citraciki," tulis Ryan.

Sebelumnya, pesinetron Rezky Aditya angkat bicara mengenai kisah asmaranya dengan sesama pesinetron Citra Kirana.

Rezky Aditya memberikan klarifikasi saat hubungannya dengan Citra Kirana dianggap kurang yakin lantaran tak banyak diumbar kepada publik.