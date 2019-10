Download Lagu Via Vallen 'No One' MP3, Video Cover Lagu Dangdut Koplo Via Vallen Terpopuler

TRIBUNLMAPUNG – Bagi kamu pencinta lagu dangdut koplo, yuk simak, cara unduh atau download lagu Via Vallen berjudul No One, dalam MP3 gudang lagu dangdut koplo Via Vallen terpopuler.

Selain itu, terdapat lirik lagu No One sekaligus video klip No One Via Vallen.

Sebagaimana diketahui, lagu No One dipopulerkan oleh Lee Hi penyanyi solo Korsel dari YG Entertainment dalam album EP terbaru miliknya.

Dalam lagu tersebut, Lee Hi menggandeng rekan satu agensinya yang juga leader dari boyband iKON, yakni B.I.

Tidak seperti lagu aslinya yang mendengarkan nada ala-ala Kpop, lagu versi Via Vallen menghadirkan nuansa yang jauh berbeda, dengan mengusung arensemen dangdut koplo.

• Download Lagu Via Vallen Salah Apa Aku MP3, Gudang Lagu Dangdut Koplo Via Vallen Terbaru 2019

• Download Lagu Ayu Ting Ting Jangan Gitu Dong MP3, Lirik Lagu Jangan Gitu Dong dan Video Klip

Lagu No One versi Via Vallen begitu ramah di pendengar musik Indonesia.

Berikut, lirik lagu No One.

Nugu eobs-so

Naleul butjab-ajul nim-eun eobs-so?

Nun-eul ssisgo chaj-abwado boijiga anhneunde