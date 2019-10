Download Lagu SOSO MP3 Winner, Tonton Video Klip SOSO Lagu Korea Terbaru 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu SOSO dinyanyikan Winner, dalam MP3 lagu Korea terbaru 2019.

Simak juga lirik lagu SOSO dan video klip SOSO dalam artikel ini.

Lagu SOSO yang masuk dalam mini album terbaru dari Winner bertajuk CROSS.

Lagu SOSO dari Winner asuhan YG Entertainment ini menjadi lagu persilangan antara pop, hip hop dan dance.

Lirik lagunya pun menceritakan kisah seseorang yang kembali bangkit setelah mengalami putus cinta.

Lagu ini ditulis oleh sang leader, Kang Seungyoon dan AiRPLAY.

Kang Seungyoon bersama Song Minho dan Lee Seunghoon menulis liriknya bersama-sama.

Berikut lirik Lagu SOSO - Winner

So So

So So

mannam dwien heeojineun geoji mwo

manyang useul suneun eopseunikka meong

tto nunmul neon todaktodak

That’s no no geudak geudak

eoseolpeun wironeun neoheodwo