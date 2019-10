Live Streaming Indosiar TV Online Persib vs Persija Mulai Pukul 15.30 WIB

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Siaran langsung live streaming Indosiar TV Online laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, Senin (28/10/2019).

Siaran langsung live streaming Indosiar TV Online laga Persib Bandung vs Persija Jakarta berlangsung dari Stadion I Wayan Dipta Gianyar Bali, pukul 15.30 WIB.

Laga Liga 1 2019 pekan ke-25 diprediski bakal berjalan keras.

Bukan saja karena Persib Bandung vs Persija Jakarta memiliki pendukung fanatik dan jumlahnya banyak, tapi keduanya juga berjuang untuk menang demi naik kelas di Klasemen Liga 1 2019.

Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta digelar di Bali, tentu tak semua pendukung bisa hadir di stadion.

Tapi kamu tetap bisa memberikan dukungan kepada mereka. Caranya tonton via ponsel saja, klik live streaming Indosiar TV Online laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, atau via Vidio.com

(link live streaming Indosiar TV Online laga Persib Bandung vs Persija Jakarta ada di bawah berita ini)

Laga Diprediksi Berjalan Keras

Setelah melewati drama panjang dan melelahkan, akhirnya pertandingan pekan ke-25 Liga 1 yang mempertemukan Persib Bandung kontra Persija Jakarta resmi digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali, Senin (28/10) sore.

Hampir dua pekan publik sepak bola Indonesia dibuat bingung dengan ketidakpastian waktu dan lokasi pertandingan duel kedua tim ini.