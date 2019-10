Laga Perseru Badak Lampung vs Persipura Jayapura dalam lanjutan pekan ke-25 Liga 1 2019 berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Way Halim, Bandar Lampung, Senin (28/10/2019).

Perseru Badak Lampung FC vs Persipura Jayapura, Sama Kuat di Babak Pertama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Babak pertama Perseru Badak Lampung FC vs Persipura Jayapura usai dengan skor sementara 0-0.

Kick off Badak Lampung vs Persipura dapat disaksikan melalui siaran langsung atau live streaming Vidio.com dan Useetv com mulai pukul 15.30 WIB.

Jalannya Pertandingan

Sejak kick off, Perseru Badak Lampung langsung menekan pertahanan Persipura.

Peluang pertama Badak Lampung FC hadir pada menit keempat.

Namun, umpan tarik Marcus Vinicius Vidal ke kotak penalti tak mampu dimaksimalkan Kurniawan Karman.

Pada menit 15, giliran Persipura mengancam gawang Badak Lampung.

Namun sepakan Gunansar Mandowen dapat diantisipasi dengan baik oleh Daryono.