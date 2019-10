TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sesuai dengan tema, di acara ini bertaburan promo yang fantastis. Acara ini digelar di Outlet Suzuki Labuhan Ratu, Kedaton Bandar Lampung, Sabtu (26/10/19). Acara ini digelar dengan tujuan agar Suzuki Mobil Lampung dapat lebih dekat dengan para pengguna mobil Suzuki Lampung, maupun calon konsumen Suzuki.

Suzuki Gelar Showroom Event Gemilang Paket Akhir Tahun (Ist)

Branch Manager PT. Persada Lampungraya Robby Panca Maulana mengatakan, Akhir tahun adalah momen yang tepat untuk membeli kendaraan termasuk roda empat. Dengan ini, Suzuki sangat aktif dalam mengadakan acara maupun program yang menarik sehingga masyarakat lampung tahu dan lebih yakin untuk memilih Suzuki sebagai kendaraan roda empat mereka. Selain itu acara ini juga sebagai ajang silaturahmi kami baik dari divisi marketing maupun management kepada konsumen maupun calon konsumen Suzuki.

"Paket akhir tahun yang kami tawarkan selain promo penjualan juga kami juga ada promo service/perawatan. Dari promo penjualan kami ada program yang sangat menarik yang masih berjalan sampai akhir November nanti, yakni Beli All New Ertiga berkesempatan mendapatkan undian Gratis Jimny,” ujar Robby Panca.

“Selain itu, promo down payment yang sangat fantastis kami berikan kepada calon konsumen, seperti All New Ertiga DP 12Juta, Rajanya Pickup New Carry & Mobil City Car kami Ignis bisa dibawa pulang cukup dengan DP 7Juta, bahkan si Karimun Wagon R bisa dibawa pulang dengan DP 4juta. Kemudian promo service/perawatan yang kami berikan mulai dari Diskon 10% Jasa & 15% untuk Part bagi yang melakukan Booking Service,” lanjut Robby.

Selain itu, Robbby mengatakan, ada paket perawatan Rp. 250.000 dengan banyak keuntungan, seperti Service yang pasti berkesempatan mendapat Voucher Service senilai Rp 25.000.

“Pokoknya di akhir tahun ini bertebaran banyak promo yang Gemilang. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi tim marketing Suzuki atau datang langsung ke Dealer Suzuki Persada Lampungraya terdekat,” ujar Robby.

Showroom Event ini merupakan acara Gathering yang ke-3 Suzuki adakan di Bulan Oktober ini. Sebelumnya sudah diadakan acara serupa bertajuk Leasing Gathering Gempita di Rumah Makan Kayu Bandar Lampung & Caffee MoonBe Bandar Jaya. Showroom Event kali ini dimeriahkan dengan banyak Doorprize & Games Berhadiah tentunya, acara semakin manarik dengan adanya Dinner, Coffe Break, yang diiringi oleh Live Music by MBX Project Lampung. Tercatat 35 SPK tercatat di Showroom Event Gempita malam ini. (*)