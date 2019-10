Download Lagu Ed Sheeran Berjudul Castle on the Hill, di MP3 Gudang Lagu Ed Sheeran Terpopuler 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Ini cara unduh atau download lagu Ed Sheeran berjudul Castle on the Hill, MP3 Gudang Lagu Ed Sheeran Terhits dan terpopuler 2019.

Termasuk lirik lagu Castle on the Hill, video klip Castle on the Hill, dan cara streaming untuk dengar lagu online 2019.

Castle on the Hill adalah salah satu judul lagu terhits dan terpopuler dari Ed Sheeran.

Lagu Castle on the Hill ditulis dan diciptakan oleh Ed Sheeran bersama Benjamin Joseph Levin.

Mengusung ganre musik pop, lagu Castle on the Hill dirilis pertama kali pada 2017.

• Download Lagu Ed Sheeran Beautiful People MP3, Lirik Lagu dan Video Klip

Berikut lirik Castle on the Hill.

When I was six years old I broke my leg

I was running from my brother and his friends

And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down

I was younger then, take me back to when I