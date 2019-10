Mayor Inf Anang Nugroho bersama Tim CSR Tinjau Lokasi Rencana Bedah Rumah 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Danramil 410-06/KDT Mayor Inf Anang Nugroho bersama Tim Corporate Social Responsibility (CSR) melaksanakan peninjauan lokasi rencana kegiatan Bhakti Sosial Bedah Rumah di wilayah Koramil 410-06/KDT, Selasa (29/10/2019).

Danramil 410-06/KDT Mayor Inf Anang Nugroho, mengatakan untuk program Bhakti sosial ini pihaknya berencana akan membedah tiga rumah warga.

“Tiga rumah tersebut milik Bagus Satyo budi Alamat Jl Tirta Ria Gg. Mawar 1 RT 07 LK 2 Kelurahan Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung, Sudarman alamat Jl. Tirta Ria Gg. Melati VII RT 11 LK 1 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung, Mariyadi Alamat Jln. AMD Gg. Swadaya IV RT 11 LK 1 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung” kata Anang Nugroho. (*)