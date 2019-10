Program Beli All New Ertiga Gratis Jimny Berlanjut!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sebelumnya program MERDEKA (Meriah Dengan Kejutan Ertiga) yang berlangsung dari bulan Agustus hingga September 2019 menemukan pemenangnya. #SuzukiFamily dari Surabaya, Bpk Eriansyah Widianto P terpilih menjadi pemenang undian 1 (satu) unit Suzuki Jimny 2019, setelah melakukan pembelian 1 (satu) unit Suzuki All New Ertiga sebagai mobil pilihan keluarga.

Program ini kembali Suzuki adakan untuk periode pembelian All New Ertiga bulan Oktober hingga November 2019. Beli All New Ertiga apapun typenya berkesempatan memenangkan undian 1 Unit Suzuki Jimny. Tunggu apalagi, buruan jangan sampai ketinggalan promo menariknya. Pengumuman pemenang akan di publikasikan melalui media sosial resmi Suzuki Indonesia. (*)