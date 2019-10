Momen Citra Kirana Nangis Saat Dilamar Rezky Adhitya, 'Terharu Banget Saat Aku Keluar Pintu'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Citra Kirana menceritakan satu momen yang membuatnya terharu dalam prosesi lamaran yang ia lakukan.

Diketahui, Citra Kirana tunangan dengan Rezky Adhitya pada Sabtu (26/10/2019) lalu.

Citra Kirana bercerita, kala itu ia tak bisa membendung air matanya saat melihat Rezky berdiri di hadapannya.

"Yang bikin aku terharu banget ya saat aku keluar dari pintu, terus aku lihat ada Rezky nungguin, cie, he he he," kata Citra dalam video berjudul "Pasca Resmi Dilamar Rezky Aditya, Citra Kirana Akhirnya Buka Suara" di kanal YouTube Cumicumi, seperti dikutip Kompas.com, Rabu (30/10/2019).

Tak cuma itu, tangis Citra juga pecah ketika menyaksikan orangtua dan saudara-saudaranya menangis haru.

"Ada keluarga aku juga ada mama papa, ada kakak-kakakku yang sudah berkaca-kaca mereka. He he he."

"Mama juga, mama kan tipe yang baperan juga kan."

"Jadi ada hal kecil apa tuh nangis, sedih, terharu gitu," kata Citra.

"Jadi aku sempat enggak bisa tahan air mata juga sih. Bukan sedih, terharu aja, happy banget," tambahnya.

Sebelum menggelar acara lamaran, Rezky terlebih dulu berkunjung ke rumah orangtua Citra di Bandung, Jawa Barat.