10 Tahun Lalu Saling Suka, Rezky Adhitya Lamar Citra Kirana Tanpa Lalui Masa Pacaran

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ternyata, artis sinetron Rezky Adhitya telah menyukai Citra Kirana sejak lama.

Perasaan itu telah muncul sejak 10 tahun lalu.

Diketahui, acara lamaran Citra Kirana dan Rezky Adhitya telah berlangsung pada Sabtu (26/10/2019) lalu.

Citra Kirana pun mengakui bahwa mereka tak melalui masa pacaran sebelum akhirnya melangsungkan acara lamaran.

Meski begitu, Rezky telah menyimpan perasaan suka untuk Citra sejak 10 tahun lalu.

"Dulu kenalnya 10 tahun lalu, bukannya enggak naksir. Mungkin suka, tapi kayaknya bukan orang yang pada saat itu harus dilanjuti," ujar Rezky dalam video berjudul "JANJI YANG KESAMPEAN ! Citra Kirana - Rezky Adhitya" di kanal YouTube Ciky Citra Rezky, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Rezky mengaku, kali pertama bertemu dengan Citra saat sama-sama membintangi sebuah sinetron.

Ketika itu, Rezky sudah berusia sekitar 24 tahun.

Sementara, Citra masih duduk di bangku SMA.

"(Kenal) lama sih, sekitar sembilan atau 10 tahun lalu di sinetron, kerja bareng, dia masih kecil, gue sudah dewasa he he he. Gue sudah 24-25 tahun," ujar Rezky.