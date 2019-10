TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut cara unduh atau download lagu Ed Sheeran berjudul I See Fire, MP3 Gudang Lagu Ed Sheeran terhits dan terpopuler 2019.

Termasuk lirik lagu I See Fire, video klip I See Fire, dan cara streaming untuk dengar lagu online 2019.

I See Fire adalah satu dari sekian banyak judul lagu Ed Sheeran terhits dan terpopuler.

Lagu I See Fire ditulis sekaligus diciptakan oleh Ed Sheeran dan menjadi salah satu lagu yang terdapat dalam album berjudul The Hobbit: The Desolation of Smaug dirilis pada 2013.

Selain itu, lagu I See Fire tegolong sukses. Hal itu dibuktikan seiring masuknya dalam nominasi seperti World Music Award 2014 untuk Lagu Terbaik di Dunia 2014, Penghargaan Grammy 2015 untuk Best Song Written for Visual Media, Satellite Award 2014 untuk Best Original Song dan World Music Award 2014 untuk Video Terbaik Dunia.

Lirik lagu I See Fire.

Oh, misty eye of the mountain below

Keep careful watch of my brothers' souls

And should the sky be filled with fire and smoke

Keep watching over Durin's son