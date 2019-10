Download Lagu Memories MP3 Maroon 5, Lirik dan Video Klip Memories Gudang Lagu Terbaru 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Memories dinyanyikan Maroon 5, dalam MP3 lagu terbaru 2019.

Simak juga lirik lagu Memories dan video klip Memories dalam artikel ini.

Maroon 5 merilis lagu berjudul Memories pada Selasa 8 Oktober 2019.

Video klip lagu Memories diunggah dalam kanal YouTube, Maroon 5.

Dalam video klip Memories menunjukkan vokalis Maroon 5, Adam Levine menyanyikan lagu tersebut seorang diri dengan background warna hitam.

Lagu Memories memang dipersembahkan oleh Maroon 5 untuk mendiang manajer mereka, Jordan Feldstein, yang meninggal pada Desember 2017 lalu.

Dalam lirik lagu Memories tersebut memang memiliki pesan yang cukup mendalam tentang kerinduan pada sosok yang hilang di perjalanan karier mereka.

Berikut lirik lagu Memories – Maroon 5

Here's to the ones that we got

Cheers to the wish you were here, but you're not

'Cause the drinks bring back all the memories

Of everything we've been through

Toast to the ones here today

Toast to the ones that we lost on the way

'Cause the drinks bring back all the memories

And the memories bring back, memories bring back you