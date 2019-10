Download Lagu Moonwalk MP3 WayV, Video Klip Moonwalk Lagu Korea Terbaru 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Moonwalk dinyanyikan WayV, dalam MP3 lagu Korea terbaru 2019.

Simak juga lirik lagu Moonwalk dan video klip Moonwalk dalam artikel ini.

Grup boyband asal Korea Selatan, WayV, comeback dengan merilis musik video terbarunya yang berjudul Moonwalk.

Lagu terbarunya ini bahkan berhasil menjadi trending di Twitter dunia.

Moonwalk sendiri ada di mini album kedua mereka yang berjudul Take Over The Moon.

Berikut lirik lagu Moonwalk - WayV

Dang ni shuo na shi

Guang ding yi le guang mang

Xing zou yu shui mian

Shang rang bo lang dang yang

Wo men you chuang zao

Shi jie de ji hui rang wan

Wu jing wei Hold up

Dang yi qie hun dun

Tian kong po xiao

Rong wo kai tuo

Zhe hong huang de mei hao

Fang fu hui dao yu zhou qi yuan

Xun fu le hei an he da di

Bi sai guan gai chu le ai

Go go go go

Sheng ming na me li hai

Whoa whoa whoa whoa

Ooh jing guo fei xiang

He bu duan de xun zhao

Wen ming zhong zai di

Qi tian luo jiao Yeah

Wei lai xi juan er lai

Meng xiang shi po tian kai

Bei ai shai xuan de wo

Cai zhe hao mai de Moonwalk

Dang jing dian dou ji zai

Xia bu zhi ming de wei da

Ni lai dao tian xuan

Zhi cheng er feng mi Moonwalk

Dang ren men ge song shen hua

Wo xuan ze yao wan xia

Dui gang cheng xing de shi jie

Kua chu di yi bu de Moonwalk