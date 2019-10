Download Lagu Sweet Chaos DAY6, Gudang Lagu Korea Terbaru Terpopuler 2019

Download Lagu Sweet Chaos DAY6, MP3 Gudang Lagu Korea Terbaru Terpopuler 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Cara unduh atau download lagu Sweet Chaos dinyanyikan DAY6, dalam MP3 gudang lagu Korea terbaru terpopuler 2019.

Simak juga lirik lagu Sweet Chaos dan video klip Sweet Chaos dalam artikel ini.

Band di bawah naungan JYP Entertainment DAY6 akhirnya comeback dengan title track Sweet Chaos.

Lagu ini ada dalam album The Book Of Us : Entropy.

Sweet Chaos merupakan lagu Korea terbaru terpopuler 2019.

Berikut, lirik lagu Sweet Chaos – DAY6.

naega sarawassdeon

sesangi neoro inhae

dwijibeojyeo dwibakkwieo

Right is left

Left is right

namanui moraeseong

neoran padoreul majgo

muneojigi sijakhae

na eotteokhae Help me

neo ttaemune

I’m losing control

It’s a sweet chaos

niga deungjanghamyeonseobuteo

nae salmgwa kkum mirae geu modeun ge

bakkwieo