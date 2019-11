Babinsa Kelurahan Way Gubak Bantu Ibu PKK Buat Kue Tradisional Khas Daerah Banten

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Babinsa Kelurahan Way Gubak Serda Aan Asrori turut serta dalam kegiatan ibu PKK Kelurahan Way Gubak di Jalan Padat Karya RT 02 LK II, Way Gubak, Sukabumi, Jumat (1/11/2019).

“Kegiatan hari ini membantu membuat kue tradisional dari daerah Banten, yaitu kue Pasung dan Jejorot. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, para ibu rumah tangga bisa membuat usaha kecil di rumah,” kata Serda Aan. (*)