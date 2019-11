Babinsa Perumnas Way Halim Ikuti Apel Gabungan Pengecekan Pengamanan Pertandingan Sepak Bola

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Babinsa Kelurahan Perumnas Way halim Peltu Andi Wahyu, turut serta dalam apel gabungan pengecekan personil pengamanan pertandingan sepak bola Shopee Liga 1 Perseru Badak Lampung FC Vs Arema Malang, di Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way halim, Jumat (1/11/2019).

Apel tersebut dipimpin Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol M. Sagi.

Peltu Andi mengatakan sesuai dengan amanat dari pimpinan apel pengamanan ini merupakan tugas dan tanggung jawab Polresta Bandar Lampung jadi semua kegiatan personel yang terlihat pengamanan dalam kendali Kapolresta Bandar Lampung.

“Permasalahan yang terjadi di lapangan harap segera lapor secara berjenjang kepada pimpinan masing-masing,” ungkapnya. (*)