Download Drama Korea Love Affairs in the Afternoon Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak cara unduh atau download Film Drama Korea Love Affairs in the Afternoon dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Simak juga streaming Film Drama Korea Love Affairs in the Afternoon di HP atau ponsel.

Love Affairs in the Afternoon merupakan film drama

• Download Lagu Make it Right MP3 BTS, Video Klip Make it Right Lagu Korea Terbaru

• Download Lagu Nella Kharisma Kangen Nickerie MP3, Video Lagu Dangdut Koplo Nella Kharisma

• VIDEO Biodata Pemain Drama Korea The Tale of Nokdu

Sebelumnya, drama yang diadaptasi dari drama Jepang ini dirilis pada tahun 2014 dengan judul Hirugao: Love Affairs in the Afternoon.

Di sutradari oleh Kim Jung Min, drama Korea Love Affairs in the Afternoon ini bergenre romantis melodrama.

Ada total 16 episode untuk drama Korea Affairs in the Afternoon ini dengan durasi 1 jam 10 menit per episode.

Drama Korea ini bertema perselingkuhan, diperankan oleh Park Ha Sun dan Lee Sang Yeob.

Sinopsis

Son Ji-Eun (Park Ha-Sun) pindah ke kota kecil karena pekerjaan baru suaminya sebagai pegawai negeri.

Son Ji-Eun bekerja paruh waktu di sebuah mart.