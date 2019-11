Download Film Person Who Gives Happiness Subtitle Bahasa Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak cara unduh atau download film Person Who Gives Happiness dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Simak juga streaming Person Who Gives Happiness di HP atau ponsel.

Person Who Gives Happiness (2016) adalah drama Korea Selatan bertema keluarga dan romantis.

Disutradarai oleh Lee Sung Joon dan Park Seung Woo serta ditulis oleh Park Ji Hyun.

Dibintangi oleh Lee Yoon Ji, Son Seung Won, Ha Yeon Joo, Lee Ha Yul dan Jo Yeon Ho.

Drama yang terdiri dari 118 episode ini tayang di stasiun TV MBC pada 21 November 2016 hingga 12 Mei 2017.

Menceritakan tentang perjuangan seorang ibu yang memperjuangkan anak yang diadopsinya dari ekspolitasi entertainment bahkan dari ibu kandungnya. (1)

Pemain

Pemeran Utama

Lee Yoon Ji sebagai Im Eun Hee