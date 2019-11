Babinsa Kelurahan Enggal Jadi Pembina Olahraga Pelajar SMK Penerbangan Lampung 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Babinsa Kelurahan Enggal Serma Desrizal melaksanakan pembinaan olahraga kepada siswa-siswi SMK Penerbangan Lampung di Lapangan Korem 043/Gatam Saburai, Enggal, Sabtu (2/10/2019).

Serma Desrizal mengatakan, tujuan melaksanakan olahraga adalah untuk memotivasi siswa-siswi untuk meningkatkan fisik yang prima. Lalu olahraga ini juga untuk menunjang masa depan dengan tujuan atau cita-cita masing-masing siswa yang ingin mengabdi ke bangsa dan negara, seperti mendaftar ke instansi TNI/ POLRI.

"Untuk olahraga yang dilatih tes denyut nadi, tes panderlay yaitu jongkok berdiri, peregangan, lari, pull up, push up, sit up, dan pendinginan," katanya. (*)