TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Merayakan HUT RI ke-74 Agustus lalu, PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) telah menggelar program MERDEKA (Meriah Dengan Kejutan Ertiga) yang berlangsung dari bulan Agustus hingga 30 September 2019 di diler resmi Suzuki seluruh Indonesia. Selepas program yang memberikan beragam keuntungan kepada pelanggan All New Ertiga ini, terpilihlah konsumen beruntung yang mendapatkan satu unit New Jimny.

Makmur, 4W Sales Director PT SIS menyatakan, “Kami mengucapkan selamat kepada pemenang undian program MERDEKA. Program ini merupakan salah satu apresiasi kami terhadap pelanggan yang telah memilih produk buatan Indonesia yaitu All New Ertiga, sebagai mobil pilihan keluarga, dan juga pilihan para profesional. Antusiasme ini menjadi motivasi kami untuk terus mengembangkan produk lokal berkualitas, serta value for money yang menguntungkan masyarakat dan tentunya membangun perekonomian Indonesia”.

Pemenang 1 unit Jimny

Proses pengundian program MERDEKA telah dilaksanakan pada 18 Oktober lalu, dan disaksikan langsung oleh notaris, Kementerian Sosial serta Dinas Sosial DKI Jakarta. Eriansyah Widianto P, konsumen All New Ertiga type GL AT dari Surabaya, terpilih menjadi pemenang setelah melakukan pembelian dengan tanggal faktur 19 September 2019. Pemenang akan mendapatkan satu unit Jimny dan pajak hadiah ditanggung oleh PT SIS.

Untuk lebih jelasnya, konsumen yang telah mengikuti program MERDEKA bisa melihat langsung di website ataupun akun sosial media resmi Suzuki yaitu Facebook fanpage: Suzuki Indonesia dan instagram: @suzuki_id. Nantinya, pemenang akan dihubungi langsung oleh pihak dealer Suzuki terkait prosedur pengambilan hadiah beserta syaratnya. Apabila konsumen memiliki pertanyaan dan menginginkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi call center Halo Suzuki (bebas pulsa) di nomor 0800-1100-800.

Di kota asal pemenang ini sendiri, All New Ertiga menjadi kontributor terbesar kedua terhadap penjualan Suzuki di Surabaya dengan kontribusi penjualan ritel sebesar 39% pada bulan September 2019. Faktor konsumsi bahan bakar yang irit, biaya kepemilikan yang terjangkau serta jaminan ketersediaan sparepart, menjadi alasan bahwa mobil ini tidak hanya dipilih untuk menemani keluarga namun juga para profesional dalam aktivitasnya berbisnis dan berusaha.

“Kami juga berterima kasih kepada pelanggan yang telah mempercayai All New Ertiga dan produk Suzuki lainnya. Semoga kami bisa terus memberikan kontribusi positif bagi perkembangan industri otomotif di Indonesia” tutup Makmur.(*)