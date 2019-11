VIDEO Cinta Laura Raih Penghargaan Best Female Actress Official Latino Film and Arts Festival 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktris Cinta Laura baru saja memenangkan sebuah katergori dari ajang penghargaan internasional.

Artis blasteran Jerman itu berhasil menyabet penghargaan Best Female Actress dari Official Latino Film and Arts Festival 2019.

Lawan main Herjunot Ali itu mengungkap hal tersebut melalui unggahan Instagram Story-nya pada Senin (4/11/2019).

Dalam postingannya itu, Cinta nampak mengunggah foto dirinya saat sedang berakting.

Selain foto, wanita 26 tahun itu juga turut menuliskan ucapan terima kasihnya untuk beberapa pihak.

"Thankyou @officiallatino and @hbolatino," tulis Cinta.

Ternyata bukan hanya Cinta yang memenangkan penghargaan di Official Latino Film and Arts Festival 2019.

Film yang ia bintangi juga menjadi pemenang untuk kategori Best Short Horor.

"We won Best Horror Film and Best Actress In A Horror!, Congrats @thegeorgeheras," pungkasnya.

Belakangan diketahui wanita bernama lengkap Cinta Laura Kiehl itu bermain untuk film berjudul Goodnight.