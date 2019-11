Download Lagu Bloom MP3 ENOi, Tonton Video Klip Bloom Lagu Korea Terbaru 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak cara unduh atau download lagu Bloom dinyanyikan ENOi, dalam MP3 lagu Korea terbaru 2019.

Simak juga lirik lagu Bloom dan video klip Bloom dalam artikel ini.

Berikut lirik lagu ENOi – Bloom

sunganjeogeuro neukkyeojineun neoui ongi

neukkimmaneuro naegeman deullineun sori

sum swil ttae mada ne saenggakman hae on jongil

nan ajik pieonal suga eomneun geol

nege ikkeullyeo jeomjeom byeonhaega

choneungryeokcheoreom andamiro

jumuneul georeojwo nareul kkaeul su itge

jeomjeom ppajyeoga, nae nun ape boineun nege

negero taeeonagesseo taeyang gateun

neoneun gyesokhae nal hyanghae bichwo

nan neoreul wihaeseo gyesok dallyeo watneunjido

gajigo sipeun neoyeosseunikka

na sseureojyeodo neoran bicheuro ireona

chupge eoreobuteun sigong jina uri yeogi

(Jinwoo/J-Kid) pieona

Bloom bloom bloom jom deo ppajyeodeureo

Bloom bloom bloom uri ije pieona

Bloom bloom bloom jeomjeom andamiro

Bloom bloom bloom

I’m like a flower bud, nal jom deo boyeojwo

nae misoga neoege beonjige

You like a shining deo hwanhage bichyeojwo

neomani naege gajyeooneun

geu neukkim feeling so bloom

Uh niga nal wanjeonhi ppajyeodeulge haedo

mireonaejin mothae

bitcheoreom ttatteuthan mal soksagyeojwo

nan neo eopseumyeon an dwae

(Dojin/Gun) nan jeonbu neonikka

(Dojin/Gun) ojik neol hyanghanikka

geureoni baro na negero ppajyeo deulgesseo

neoran segyereul hyanghae gyesok ppeodeoga

nan neoreul wihaeseo gyesok dallyeo watneunjido

gajigo sipeun neoyeosseunikka

na sseureojyeodo neoran bicheuro ireona

chupge eoreobuteun sigong jina uri yeogi

(Laon/J-Kid) pieona