Download Drakor Who Are You School 2015 Episode Lengkap, Video Subtitle Bahasa Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - yuk simak cara unduh atau download drakor Who Are You School 2015 episode lengkap disertai terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Simak juga cara streaming drama Korea Who Are You School 2015 di HP atau ponsel.

Bagaimana sinopsis Who Are You School 2015?

Who Are You School 2015 adalah serial televisi Korea Selatan tahun 2015.

Drama Korea yang dibintangi oleh Kim So Hyun, Yook Sung Jae dan Nam Joo Hyuk.

Who Are You School 2015 memiliki jumlah 16 episode.

Bercerita tentang Go Eun Byul dan Lee Eun Bi (keduanya diperankan oleh Kim So Hyun) adalah kembar identik, dipisahkan setelah seseorang diadopsi pada usia lima tahun.

Eun Bi tinggal di Love House, sebuah panti asuhan di Tongyeong, Provinsi Gyeongsang Selatan , di mana warga yang lebih muda memandangnya sebagai sosok ibu.

Namun, ia menyembunyikan fakta bahwa ia diintimidasi di sekolah oleh sekelompok gadis jahat yang dipimpin oleh Kang So Young, sementara para guru menutup mata.

Di sisi lain, Go Eun Byul belajar di Sekang High School, sekolah menengah swasta paling bergengsi di Distrik Gangnam Seoul.