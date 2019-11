Peltu Adi Purnomo Ikuti Pengajian Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Babinsa Kelurahan Sukabumi Indah Peltu Adi Purnomo turut hadir dalam acara Pengajian Akbar dan Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H/2019 M di Masjid Assalam, Jln.P Bangka perumahan Karunia Indah Lk III Kel Sukabumi Indah Bandar Lampung, Jum'at (08/11/2019).

Adi Purnomo mengatakan, Setiap insan muslim akan mampu menumbuhkan dan menambah rasa cinta pada Nabi Muhammad SAW dengan maulid. Luapan kegembiraan terhadap kelahiran nabi SAW merupakan bentuk cerminan rasa cinta dan penghormatan kita terhadap Nabi pembawa rahmat bagi seluruh alam sebagaimana surah Yunus; 58. Karena figur teladan ini diutus untuk membawa rahmat bagi seluruh alam (surah al-Anbiya’; 107).

"Nilai moral dapat dipetik dengan menyimak akhlak terpuji dan nasab mulia dalam kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Mempraktikan sifat-sifat terpuji yang bersumber dari Nabi SAW adalah salah satu tujuan dari diutusnya Nabi saw. Dalam peringatan maulid Nabi SAW, kita juga bisa mendapat nasehat dan pengarahan dari ulama agar kita selalu berada dalam tuntunan dan bimbingan agama," kata Adi Purnomo.

"Nilai sosial Memuliakan dan mem-berikan jamuan makanan para tamu, terutama dari golongan fakir miskin yang menghadiri majlis maulid sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. Hal ini sangat dianjurkan oleh agama, karena memiliki nilai sosial yang tinggi (surah al-Insan;8-9)," ujarnya. (*)