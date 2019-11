Peltu Andy Wahyu dan Komunitas RX King Bandar Lampung Laksanakan Senam yang Diadakan Kopi Torabika 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Babinsa Kelurahan PKOR Way halim Peltu Andy Wahyu bersama Komunitas RX King Bandar Lampung melaksanakan senam yang diadakan oleh Kopi Torabika di areal parkir belakang Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way halim Kelurahan Perumnas Way halim Kecamatan Way halim Kota Bandar Lampung, Minggu (10 /11 /2019).

Andy Wahyu mengatakan, Senam sangat bermanfaat dalam mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak (motor ability). Orang - orang yang terlibat senam akan berkembang daya tahan ototnya, kekuatannya, powernya, kelenturannya, koordinasi, kelincahan, serta keseimbangan. Apalagi jika diimbangi dengan kegiatan yang menuntut sistem kerja jantung dan paru (cardio-vaskular system). Dengan melakukan olah raga senam secara teratur akan membuat kesehatan dan perkembangan fisik menjadi baik dan seimbang.

"Diyakini bahwa terdapat sumbangan yang sangat besar dari olah raga senam dalam meningkatkan self-concept (konsep diri). Ini bisa terjadi karena kegiatan senam menyediakan begitu banyak pengalaman dimana orang mampu mengontrol tubuhnya dengan keyakinan dan tingkat keberhasilan yang tinggi, sehingga memungkinkan membantunya membentuk konsep yang positif," tuturnya. (*)