Biodata Pemain Welcome 2 Life, Daftar Lengkap Pemeran Drama Korea 2 Life Drama Korea Terpopuler 2019 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, biodata pemain Welcome 2 Life dan daftar lengkap pemeran drama Korea Welcome 2 Life yang merupakan drama Korea terpopuler 2019.

Drama Korea Drakor Welcome 2 Life mulai bisa disaksikan 5 Agustus 2019, ini merupakan drakor terbaru Rain.

Welcome 2 Life juga dikenal dengan judul You Only Live Twice.

Semula, Welcome 2 Life dijadwalkan tayang 29 Juli 2019.

Drama ini tayang menggantikan Partner for Justice Season 2.

Drama ini berjumlah 32 episode dan bergenre drama, romansa, fantasi.

Welcome 2 Life tayang di stasiun TV Korea Selatan MBC setiap Senin dan Selasa pukul 22.00 waktu setempat.

Welcome 2 Life merupakan drama fantasi yang menceritakan tentang pengacara serakah yang membantu orang untuk memanfaatkan hukum.

Suatu hari, ia terjebak ke dalam dunia paralel karena sebuah kecelakaan tak beruntung dan ia memulai hidup yang benar-benar baru sebagai jaksa yang jujur.

Lee Jae Sang merupakan seorang pengacara di firma hukum JK.